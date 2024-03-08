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Çanakkale'de Polislerden Kadın Sürücülere Özel Çikolata İkramı

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Çanakkale'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çikolata ikramında bulundu. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve polis ekipleri, İskele Meydanı'nda kadın sürücülerin kullandığı araçları durdurarak kendilerine ve kız çocuklarına çikolata verdi, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Uygulama sırasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri de görevde olan kadın polislere sürpriz yaparak hem günlerini kutladı hem de çiçek takdim etti.

Çanakkale'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çikolata ikramında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve polis ekipleri, İskele Meydanı'nda kadın sürücülerin kullandığı araçları durdurarak kendilerine ve kız çocuklarına çikolata verdi, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Uygulama sırasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri de görevde olan kadın polislere sürpriz yaparak hem günlerini kutladı hem de çiçek takdim etti.

Arıcı, yaptığı açıklamada, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk toplumu olarak kadınlarımıza bir gün değil her gün değer veren bir toplumuz ve bir toplumun yücelmesinde en büyük etkenin kadınlarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle de kadına layık olduğu değerin verilmesi adına bugünü önemsiyoruz. Bugün de Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü olarak bayan meslektaşlarımız ile sadece kadın sürücülere yönelik bir uygulama yaptık ve uygulamada kadınlarımızın gününü kutlayarak bir farkındalık oluşturmak adına onlara ikramlarda bulunduk."

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Sevil Yıldırım Yüce de Dünya Kadınlar Günü'nün önemine işaret ederek, "Biz bugün kadın sürücülerimize uygulama yapmadık. Onları trafikte durdurarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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