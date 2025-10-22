Çanakkale'de Özel Okulda Yaşanan Kaza Davası Yeniden Açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki özel okulda 2 yıl önce bir öğrencinin, bahçede oyun oynadığı sırada çenesi ve alt dudağının çit demirlerine takılıp kopmasıyla ilgili yeniden açılan davanın görülmesine başlandı.

Biga 2. Asliye Mahkemesi'nde 3 Kasım 2023'te ilçedeki bir özel okulun bahçesinde oyun oynarken çit demirlerine takılması sonucu çenesindeki ve alt dudağındaki doku kopan Kuzey Yiğit K'nin (9) yaralanmasıyla ilgili 1. Asliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz üzerine, "taksirle yaralanmaya sebep olma" suçundan okul müdürü, nöbetçi öğretmen, iş yeri hekimi ve 2 iş güvenliği personeli hakkında açılan yeni davanın ilk duruşması yapıldı.

Duruşmaya müşteki aile ve avukatları ile tanık avukatları katıldı.

Müşteki aile ve avukatları olaya neden olanların cezalandırılmasını talep etti, tanık avukatları da alınan ilk ifadelerdeki beyanların geçerli olduğunu belirtti.

Hakim, dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı 25 Şubat'a erteledi.

Baba Sinan K, duruşma çıkışında gazetecilere, olayın 2 yıl önce yaşandığını hatırlatarak geçen süre zarfında sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini ifade etti. Sinan K, şunları söyledi:

"Sabah 09.00'da oğlumuzu okula emanet ettik. Saat 16.30'da okuldan gelen telefonla oğlumuzun küçük bir kaza geçirdiği söylendi. Hastaneye gittiğimizde oğlumuzun kısmi yüzünün koptuğunu gördük. Küçük bir kaza, Türkiye'de ilk defa olan kısmi bir yüz kopmasıydı. Oğlum 7. ameliyatına giriyor, oğlumun yüzü yok. Oğlumun sağlıklı, iyi bir yüzü yok. Sağlıklı olarak konuşamıyor. Hiçbir şekilde sağlıklı olarak yemeğini yemiyor, ağzı kapanmıyor. Alt dudağı bulunmamakta. Suçluların cezalarını çekmesini istiyorum. Ayrıca ülkemizde yaşanan birçok çocukla ilgili olan ölümlerden de bu ölümleri yaşayan ailelere başsağlığı diliyorum."

Olay

İlçedeki özel okulda öğrenim gören Kuzey Yiğit K, 3 Kasım 2023'te bahçede oyun oynadığı sırada çenesi bahçedeki çit demirlerine takıldı.

Çenesi ve alt dudağındaki doku kopan öğrenci, ambulansla hastaneye götürüldü.

Okul yöneticileri çocuğun babası Sinan K. ve annesi Melek Ş'yi arayıp çocuklarının bahçede oyun oynadığı sırada yaralandığını, hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Hastaneye giden aileye çocuklarının çenesinin ve alt dudağının çit demirlerine takılıp koptuğu bilgisi verildi. Bunun üzerine çocuğun kopan çene ve dudağının yerine dikilmesi kararlaştırıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesinde 18 saat süren 2 ameliyat yapıldı ancak kopan dokunun yerine takılması imkansız olduğu için operasyon tamamlanamadı.

Olay tarihinde 7 yaşında olan ve 2 yıllık sürede toplam 6 ameliyat geçiren çocuğa, 7'nci ameliyat 6 Kasım'da Antalya'da yapılacak.

Dava süreci

Öğrencinin bu süreçte sağlığına kavuşamaması ve ailenin okul hakkında şikayetçi olması üzerine "taksirle yaralanmaya sebep olma" suçundan Biga 1. Asliye Mahkemesi'nde okul müdürü, nöbetçi öğretmen, iş yeri hekimi ve 2 iş güvenliği personeli hakkında dava açıldı.

Mahkeme tarafından 5 Ağustos 2024'te istenen bilirkişi raporunda okul bahçesi çitlerinde güvenlik önleminin alındığı, olay tarihinde de böyle olduğu okul yönetimi tarafından iddia edildi. Bu bilirkişi raporunun ardından hakim olayın "basit yaralanma" olduğu belirtilerek tarafların beraatine karar verildi.

Ailenin itirazı üzerine mahkeme kararıyla 2 Eylül 2024'te ikinci kez bilirkişi raporu oluşturuldu. Bu raporda ise olay günü okul çit tellerinde güvenlik önlemi alınmadığı bilirkişiler tarafından belirlendi.