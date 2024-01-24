Çanakkale'de Oyun Parkında Kaza: Genç Çocuk Ağır Yaralandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde oyun parkında oynarken kayalıktan düşen Muhammet Ali Ceyhanlı (13) ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçedeki Ordu Evi Altı Sahil Yolu Caddesi'ndeki oyun parkında meydana geldi. Muhammet Ali Ceyhanlı oyun parkında arkadaşlarıyla oynadığı sırada bölgede bulunan kayalıklara tırmandı. Bu sırada dengesini kaybeden Ceyhanlı, yaklaşık 5 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhanlı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ceyhanlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

?Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.