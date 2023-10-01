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Çanakkale'de Ormanlık Alanda Ölü Bulunan Kişi Sağlık Memuru Çıktı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde panayır alanı olarak kullanılan ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Yapılan incelemede kişinin Yenice Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memuru Aytaç Tahtalı olduğu belirlendi. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.