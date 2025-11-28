Çanakkale'de Metruk Bina Şiddetli Yağışla Yıkıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde metruk bir binanın ikinci katı, şiddetli yağış nedeniyle sokağa doğru çöktü. Olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde metruk binanın bir bölümü, şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.
Camikebir Mahallesi Altıyol Caddesi'nde bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı binanın ikinci katı, şiddetli sağanağın etkisiyle sokağa doğru çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yıkım nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin yıkıntıları kaldırması üzerine yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel