Çanakkale'de Küçükbaş Hayvan İşletmesinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde küçükbaş hayvan işletmesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Bilaller köyünde Mesut Gökkaya'ya ait küçükbaş hayvan işletmesinde 200 ot balyasının bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İşletmede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.