Çanakkale'de kaçak sigara ve alkol operasyonu

Çanakkale'de jandarmanın üzenlediği operasyonlarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Biga ve Ayvacık ilçelerinde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Biga'da gerçekleştirilen operasyonda, 8 bin 380 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz sigara, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait şarjör, 1 adet kuru sıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Ayvacık'ta gerçekleştirilen operasyonda ise çeşitli türlerde toplam 1292 litre alkollü içkiye el konuldu.

Kaynak: AA