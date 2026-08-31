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Çanakkale'de kaçak sigara ve alkol operasyonu

Çanakkale'de kaçak sigara ve alkol operasyonu
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Çanakkale'de jandarma ekipleri, 18-25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 8 bin 380 kaçak sigara ve 1292 litre alkollü içki ele geçirdi. Biga ve Ayvacık'ta 2 olaya müdahale edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'de jandarmanın üzenlediği operasyonlarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Biga ve Ayvacık ilçelerinde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Biga'da gerçekleştirilen operasyonda, 8 bin 380 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz sigara, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait şarjör, 1 adet kuru sıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Ayvacık'ta gerçekleştirilen operasyonda ise çeşitli türlerde toplam 1292 litre alkollü içkiye el konuldu.

Kaynak: AA
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