Haberler

Çanakkale'de huzur uygulamasında FETÖ firarisi yakalandı

Çanakkale'de huzur uygulamasında FETÖ firarisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamasında, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ firarisi de dahil olmak üzere 32 kişi yakalandı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranması bulunan kişiler ile uyuşturucu ile ilgili ele geçirmeler yapıldı.

ÇANAKKALE'de polis tarafından yapılan huzur uygulamasında; hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2-9 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada 8 bin 45 kişi ve 2 bin 498 araç ekipler tarafından denetlenirken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 32 kişi yakalandı. Ayrıca 544 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplamda; 169,55 gram narkotik madde, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, 14 fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCUDAN DA İŞLEM

Uygulama sırasında hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü tutuklandı. Öte yandan narkotik ekipleri tarafından 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 4'ü 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satmak' suçlarından tutuklandı. Ayrıca kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 59 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

Ağızları açık bırakan itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...