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Çanakkale'de huzur uygulaması: 17 tutuklama

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın 10-16 Ağustos'ta düzenlediği huzur uygulamalarında 58 bin 792 kişi sorgulandı, 57 bin 423 araç denetlendi. Aralarında 8 hükümlünün de bulunduğu 89 kişiden 17'si tutuklandı, 11 aranan araç yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen huzur uygulamalarında yakalanan 8'i hükümlü olmak 17 kişi üzere tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 10-16 Ağustos'ta gerçekleştirilen huzur uygulamasında 224 umuma açık işletme, 134 metruk bina, 121 park ve bahçe, 68 kahvehane kontrol edildi.

Uygulamalarda 58 bin 792 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve 57 bin 423 araç denetlendi. Araç sorgulamaları neticesinde aranan 11 araç yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, aralarında farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişinin de yer aldığı 89 kişiden 17'si tutuklandı.

Kaynak: AA
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