Çanakkale'de gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde şiddetli sağanak ve zaman zaman dolu yağışı etkisini gösteriyor.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan güneşli hava yerini öğleden sonra gök gürültülü sağanak ve doluya bıraktı.

Kısa sürede bazı alanlar doluyla birlikte beyaz örtüyle kaplanırken yağışa hazırlıksız yakalananlar kendilerini korumak için çaba harcadı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın bugün öğleden sonra etkisini arttıracağı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.