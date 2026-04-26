Çanakkale'de gemi arızası

Çanakkale'de gemi arızası
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 202 metre uzunluğunda Türkiye bayraklı konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 202 metre uzunluğunda Türkiye bayraklı konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

Asyaport'tan İzmir'e gitmek üzere hareket eden Türkiye bayraklı 202 metre uzunluğundaki 'Med Beykoz' isimli konteyner gemisi, 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-20', 'Kurtarma-15' ile 'Kurtarma-4' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü. Öte yandan geminin güvenli geçişi için Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
