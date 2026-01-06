Haberler

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ firma duyurusunda, yolcuların dikkatli olmaları için uyarıda bulunuldu.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan Çanakkale Valiliği fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
