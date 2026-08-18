Bozcaada'da kayıp avcı için arama 7. gün

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yedinci gününde de devam ediyor.

Bozcaada'da 12 Ağustos'ta Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş'ı arama çalışmaları sürüyor.

Arama faaliyetleri Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma, jandarma komando birliği ve deniz polisi ekiplerinin katılımıyla havadan, su yüzeyinden ve su altından devam ediyor.

Sahil Güvenlik dalgıçları denizin altında arama çalışmalarını yürütürken, Deniz Polisi de su yüzeyinde tarama yapıyor.

Öte yandan arama çalışmalarının yanı sıra Sulubahçe açıklarında, bir dalgıç kıyafetine ağırlık yerleştirilerek olayın simülasyonu gerçekleştirildi.

Kaynak: AA