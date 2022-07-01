Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması ÇANAKKALE'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. ÇANAKKALE'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda, Çanakkale Bölge Liman Başkan Vekili Cüneyt Aydemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Aydemir, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren 'Kabotaj Kanunu' ile Türk denizlerinde kapitülasyonların sona erdirildiğini söyledi. Kabotaj Bayramı'nın 1935'ten bu yana kutlandığını belirten Aydemir, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak denizcilikle ilgili birçok çalışmalarımız mevcut. Kıyılarımızda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin artırılması amacıyla takip ve kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Gemi Trafik Yönetim Sistemi, halihazırda İstanbul, Çanakkale, İzmit, İzmir ve Mersin VTS birimleri olarak görev yapmaktadır. Diğer yandan gemilerin uzak mesafeden tanımlanması ve izlenmesi sistemi 2009 yılında kurulmuş olup, bu sistemle dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemilerin takibi sağlanmaktadır. Ankara'da bulunan Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi ile Türk kara sularında, arama kurtarma sahası içerisinde seyir yapan gemiler anlık olarak izlenmektedir" dedi. Katılımcılar, törenin ardından 'Bayramiç' isimli feribotla Çanakkale Boğazı'na açıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerle de boğazda su gösterisi yapıldı. Boğazdaki renkli görüntülerin ardından dalgıçlar, Yat Limanı'nda su altı temizliği yaptı. Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel Kabotaj Ve Deniz Bayramı Denizcilik Çanakkale 1 Temmuz Güncel Haberler

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