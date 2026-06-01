Eceabat'ta deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Eceabat Belediyesi, Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği ve S.S. Eceabat Su Ürünleri Kooperatifi katkılarıyla "Dünya Bize Emanet" temalı etkinlik düzenlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar balıkçı barınağı ve sahilde deniz dibi temizliği yaparken, etkinliğe katılan kamu personelleri de sahil temizliğini gerçekleştirdi.

Denizden çıkarılan otomobil lastikleri, şişeler, kovalar, kasalar ve plastik atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla sergilendi.

S.S. Eceabat Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Göktürk Darakçı, kooperatif olarak limandaki temizlik çalışmasına katkı sağladıklarını belirterek, etkinliğe katılan tüm kurumlara teşekkür etti.