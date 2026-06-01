Haberler

Eceabat'ta deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı

Eceabat'ta deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 'Dünya Bize Emanet' temalı deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı. Dalgıçlar ve kamu personelleri tarafından gerçekleştirilen temizlikte çıkarılan atıklar sergilendi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Eceabat Belediyesi, Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği ve S.S. Eceabat Su Ürünleri Kooperatifi katkılarıyla "Dünya Bize Emanet" temalı etkinlik düzenlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar balıkçı barınağı ve sahilde deniz dibi temizliği yaparken, etkinliğe katılan kamu personelleri de sahil temizliğini gerçekleştirdi.

Denizden çıkarılan otomobil lastikleri, şişeler, kovalar, kasalar ve plastik atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla sergilendi.

S.S. Eceabat Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Göktürk Darakçı, kooperatif olarak limandaki temizlik çalışmasına katkı sağladıklarını belirterek, etkinliğe katılan tüm kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

Fenerlilerin korktuğu başına geldi
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama

Cerrahpaşa’da “28 Şubat” tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Geri dönebilir

Kerem'e sürpriz talip! Geri dönebilir
Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler

Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı