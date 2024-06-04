Çanakkale'de Bunaltıcı Sıcaklar Devam Ediyor

Çanakkale merkez ve ilçelerinde 3 gündür bunaltıcı hava sıcaklıkları etkili oluyor.

Haziran ayının başlamasıyla il merkezi, Gökçeada, Lapseki, Bayramiç ve Ezine'de hava sıcaklıkları özellikle öğleden sonraları 40 dereceye yaklaşıyor.

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Lapseki'de vatandaşlar, gölge alanlarda kalmayı tercih etti. Çocuklar ise denizde yüzerek serinlemeye çalıştı.

Seyyar satıcı Engin Acar, gazetecilere, haziranın başı itibarıyla daha önce bu kadar aşırı sıcak hava görmediğini söyledi.

Birkaç gündür havanın bunaltıcı olduğunu belirten Acar, "Allah'tan ağaç altına geldik, buradan çıkamıyorum. Burada serinlemeyi tercih ediyorum." dedi.

Gayrimenkul danışmanı Mustafa Büyükocak da sıcaklardan etkilenmemenin mümkün olmadığını ifade etti.

İlçe sakinlerinin özellikle öğle saatlerinde evlerinde veya iş yerlerinde kalmayı tercih ettiğini dile getiren Büyükocak, "Bizim gibi işi olanlar da hemen halledip klimanın altına geçiyor. Allah bu sıcakta iş yapanların yardımcısı olsun, özellikle çiftçilerimize kolaylık versin." diye konuştu.