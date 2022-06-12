Çanakkale'de bıçakla anne ve babasını öldüren katil zanlısı tutuklandı - Haberler

ÇANAKKALE'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren Mustafa Karakoloğlu (36), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Karakoloğlu, dün akşam saat 18.30 sıralarında evde tartıştığı annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlu'nu (63) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından babasının işlettiği köy kahvesine giderek, muhtar Süleyman Yalçın'a durumu anlatan Mustafa Karakoloğlu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mustafa Karakoloğlu'nun jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, anne ve babasıyla bir süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de yine aralarında çıkan tartışma sırasında cinnet getirerek, bıçakla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.