Çanakkale'de Acil Durum Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 18 Mart İlkokulunda yapılan tatbikatta öğrencilere acil durum senaryoları ve tahliye yöntemleri öğretildi.
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince Çanakkale 18 Mart İlkokulunda acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, acil durum senaryosuna göre okulda tahliye tatbikatı yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, tatbikatın ardından okul bahçesine tahliye edilen öğrencilere araç ve arama-kurtarma malzemelerinin tanıtımının yapıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel