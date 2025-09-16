Çanakkale'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 21'i çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
"TCSG-61" gemisiyle bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 21'i çocuk 43 düzensiz göçmen, yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel