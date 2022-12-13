Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, sarsıntı İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla ilgili ihbar almadıklarını, AFAD ekiplerinin bölgede tarama faaliyetlerine devam ettiklerini aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 12,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İSTANBUL VE BALIKESİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

VALİ AKTAŞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla ilgili ihbar almadıklarını, AFAD ekiplerinin depremin hissedildiği bölgede tarama faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.