Çanakkale'de 16 Kaçak Yapı Yıkıldı
Çanakkale Valiliği, Eylül ayında il genelinde toplam 16 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiğini açıkladı. Yıkımlara Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu ve merkez ilçeler de dahil edildi.

Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresince Eylül ayında il genelinde 16 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ayvacık'ta 3, Bayramiç'te 2, Biga'da 1, Çan'da 3, Eceabat'ta 1, Ezine'de 3, Gelibolu'da 1 ve merkezde 2 olmak üzere toplam 16 kaçak yapının yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
