Çanakkale'de 16 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresince Eylül ayında il genelinde 16 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ayvacık'ta 3, Bayramiç'te 2, Biga'da 1, Çan'da 3, Eceabat'ta 1, Ezine'de 3, Gelibolu'da 1 ve merkezde 2 olmak üzere toplam 16 kaçak yapının yıkım işlemleri gerçekleştirildi.