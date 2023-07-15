Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Törenleri

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Lapseki'deki tören İlçe Şehitliğindeki Atatürk Anıtına Kaymakam Emre Öztürk tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitliğe karanfil bırakıldı. Daha sonra Şehitler Camisindeki mevlit programına geçildi. Gelibolu'daki tören, Gelibolu Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından son buldu.