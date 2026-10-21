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Çanakkale'de 1312 okul servisi denetlendi, 51 araca cezai işlem uygulandı

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Çanakkale'de 1312 okul servisi denetlendi, 51 araca cezai işlem uygulandı
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Çanakkale'de 14 Eylül-15 Ekim 2026 tarihleri arasında okul çevrelerinde güvenlik denetimi yapıldı. Denetimlerde 523 okul çevresi, 402 metruk bina ve 747 umuma açık yer kontrol edilirken 1312 okul servisi denetlendi, 51 araca cezai işlem uygulandı.

Çanakkale'de, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde güvenlik denetimleri yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca çocukların huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla 14 Eylül-15 Ekim 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 523 okul çevresi, 402 metruk bina, 747 umuma açık yer kontrol edildi, 8 bin 801 kişi, 4 bin 479 araç, 1129 sürücü sorgulandı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 1312 okul servisi denetlendi, 51 araca cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, çocukların güvenliği ve muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla silah ruhsatı sahiplerine SMS gönderilerek ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği güvenli yerlerde muhafaza edilmesinin önemi hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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