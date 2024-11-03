Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı

Çanakkale Boğazı, etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ YASAĞI

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına ve kuvvetli akıntı deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Fırtına ve akıntı nedeniyle saat 16.00 itibariyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Öte yandan fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ege Denizi'nin güneyinde rüzgarın, bugün (03.11.2024 Pazar) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın (04.11.2024 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar meydana gelebilmesi bekleniyor."