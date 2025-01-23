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Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Makine Arızası Geçirdi

Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Makine Arızası Geçirdi
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İtalya'dan Tuzla'ya giden 105 metre boyundaki 'BURAK' adlı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası sonucu kılavuz kaptan ve römorkörlerle Karanlık Liman Demir Sahası'na güvenli bir şekilde demirlendi.

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

İtalya'dan Tuzla'ya seyir halinde olan 105 metre boyundaki Panama bayraklı "BURAK" adlı kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan, "TÜRKELİ" ve "KURTARMA-18" römorkörleri refakatinde götürüldüğü Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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