Çanakkale'de gemi arızası

Malta bayraklı 229 metre uzunluğundaki 'SANTA CRUZ' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak römorkörle yedeklenerek demirletildi.

Rusya'dan Sudan'a gitmek üzere hareket eden Malta bayraklı 229 metre uzunluğundaki 'SANTA CRUZ' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-21' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

