Çanakkale'de gemi arızası

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 229 metre uzunluğunda Malta bayraklı dökme yük gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Rusya'dan Sudan'a gitmek üzere hareket eden Malta bayraklı 229 metre uzunluğundaki 'SANTA CRUZ' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-21' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.