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Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tanker Şevketiye Demir Sahası'na Götürüldü

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Malta bayraklı 'Sundoro' isimli tanker, römorkörle götürüldüğü Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Malta bayraklı 'Sundoro' isimli tanker, römorkörle götürüldüğü Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Malta'dan Rusya'ya giden 184 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Sundoro' isimli boş vaziyetteki tanker, sabaha karşı Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkörle Şevketiye Demir Sahası'na götürülen tanker demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Boğazı Rusya Malta Denizcilik Ulaşım Trafik Kaza Dünya Güncel Haberler

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