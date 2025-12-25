Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarıldı
İskenderun'dan Yalova'ya seyir halindeki 'Enif' adlı kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla güvenli bir bölgeye demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
İskenderun'dan Yalova'ya seyir halinde bulunan, Komorlar Adaları bayraklı 110 metre uzunluğundaki "Enif" adlı genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu açıklarında arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, boğazdan geçiş yapan diğer gemiler arıza hakkında uyarıldı.
Gemi, daha sonra Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-10" refakatinde, "Kurtarma-18" römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi.