Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Gemi, Kurtarılarak Şevketiye Demir Sahası'na Çekildi
İzmir'den Bandırma'ya giden 'Didim Fatsa' adlı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. Kıyı Emniyeti römorkörü ile güvenli bir şekilde Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.
İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Balıkesir'in Bandırma Limanı'na giden 67 metre boyundaki Türk bayraklı "Didim Fatsa" isimli kuru yük gemisinin makinesi, Gocuk Burnu önlerinde arızalandı.
Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-17" römorkörü sevk edildi.
Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel