Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Gemi, Kurtarılarak Şevketiye Demir Sahası'na Çekildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'den Bandırma'ya giden 'Didim Fatsa' adlı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. Kıyı Emniyeti römorkörü ile güvenli bir şekilde Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Balıkesir'in Bandırma Limanı'na giden 67 metre boyundaki Türk bayraklı "Didim Fatsa" isimli kuru yük gemisinin makinesi, Gocuk Burnu önlerinde arızalandı.

Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-17" römorkörü sevk edildi.

Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.