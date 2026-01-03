Haberler

Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı. Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattında bugün ve yarın yapılması planlana feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı trafiği saat 12.20 itibarıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

