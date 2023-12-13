Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi Hizmete Açıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale Belediyesi tarafından Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerine uygun olarak kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete sunuldu. Merkezde düzenlenen etkinlikle vatandaşlar bilgilendirildi ve atıklarını geri dönüşüm konteynerlerine atma teşvik edildi.

Çanakkale Belediyesince, Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerine uygun olarak kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete sunuldu.

Tesisin kullanılmasını, işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve vatandaşları teşvik etmek amacıyla merkez alanında etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Mutluay ve Özleyiş Çetin, birim müdürleri ile belediye personeli katıldı.

Gökhan, programda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği projesinin bir şartını 2008 senesinde yerine getirdiklerini hatırlattı.

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevreden söz ederken, atıklardan ne şekilde yararlanıldığının da önemli olduğuna değinen Gökhan, "Bunları toprağa gömmektense evlerimizde düzenli olarak ayrıştırıp toplama günlerinde araçlara vermek, verilemiyorsa buraya getirip buradan bertaraf edilmesini sağlamak lazım." dedi.

Etkinliğe katılanlar, evlerinden getirdikleri atıkları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ndeki geri dönüşüm konteynerlerine attı.

Vatandaşlar, ambalaj atıkları, gelişigüzel atıklar, giyim/tekstil atıkları, ilaç atıkları, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar başta olmak üzere belirlenen 13 başlık altındaki atıklarını, haftanın her günü mesai saatleri içinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne teslim edebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Belediyesi Çevre Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title