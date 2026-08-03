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Altay’da kayyım süreci başladı

Altay’da kayyım süreci başladı
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Altay yönetimi, son üç genel kurulda başkan adayı çıkmaması ve mali sorunlar nedeniyle istifa ederek kulübe kayyım atanması talebiyle mahkemeye başvurdu.

İzmir’in 112 yıllık köklü kulüplerinden Altay’da kritik bir gelişme yaşandı. 

ALTAY'DAN KAYYIM BAŞVURUSU

Siyah-beyazlı kulüpte Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetim, görevinden istifa ederek kulübe kayyım atanması talebiyle İzmir Adliyesi’nde ilgili mahkemeye başvuruda bulundu. Yönetimin mahkemeye sunduğu dilekçede, son üç olağan genel kurulda başkan adayı çıkmaması ve kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntılar gerekçe olarak gösterildi.

GELECEK SÜREÇTE NE OLACAK?

Mahkemenin kayyım ataması halinde, görevlendirilecek kayyımın seçimli genel kurul kararı alması bekleniyor. Ancak bu süreçte de başkan adayı çıkmaması durumunda, Altay’ın tasfiye edilmesi ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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