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Çanakkale Bayramiç’teki orman yangını 4,5 saatte kontrol altına alındı

Çanakkale Bayramiç’teki orman yangını 4,5 saatte kontrol altına alındı
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, 4,5 saatte kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, 4,5 saatte kontrol altına alındı.

Bayramiç Barajı yakınlarındaki ormanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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