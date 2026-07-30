Çanakkale Ayvacık'taki yangın kontrol altına alındı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde arazide çıkıp ormana sıçrayan yangın, tamamen kontrol altına alındı.

Ayvacık'a bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında, dün saat 15.00 sıralarında, arazide yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan 5 helikopter, karadan ise 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı işletmeler boşaltıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medyadan yaptığı açıklamada yangının tamamen altına alındığını açıkladı. Vali Toraman, açıklamada, "Çanakkale Ayvacık'taki yangın da tamamen kontrol altına alındı. Başta orman teşkilatı olmak üzere gayret gösteren bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı