Çanakkale'de sağanak etkili oldu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar tarım arazilerini sular altında bırakırken, bazı yollar da ulaşıma kapandı. Meteoroloji tarafından yapılan 'sarı kodlu' uyarının ardından artan yağışlar, ilçede inşaat alanlarında da hasara yol açtı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından dün Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede bugün öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Öte yandan Ayvacık'ın 3 nolu girişi yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca ilçede kuvvetli rüzgar sebebiyle bir inşaatın şantiye binasının çatısı uçtu.
