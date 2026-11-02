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Çanakkale Ayvacık'ta kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası için arama başlatıldı

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Çanakkale Ayvacık'ta kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası için arama başlatıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışması ormanlık ve makilik alanda sürüyor; köylüler destek veriyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Ayvacık'a bağlı Yukarıköy'de yaşayan Zeynep Öztürk'ten haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, 80 yaşındaki Alzheimer hastası Öztürk'ün bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Ormanlık ve makilik alanda sürdürülen çalışmalara köylüler de destek veriyor.

Kaynak: AA
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