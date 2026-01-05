Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi'ni 15 yılda 15 milyon öğrenci ziyaret etti

ÇANAKKALE Destanı'nın anlatıldığı ve savaşta kullanılan 1000'in üzerinde eserin sergilendiği Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi, Edirne'nin Keşan ilçesinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Müze Genel Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, gezici müzeyi 15 yılda yaklaşık 15 milyon öğrencinin ziyaret ettiğini söyledi.

Keşan Belediyesi Atatürk Spor Salonu'nda kapılarını açan sergide, Çanakkale Savaşı yıllarında askerlere ait eşyalar ile savaşta kullanılan mühimmat yer alıyor. 1000'i aşkın savaş malzemesinin sergilendiği müzede, özellikle genç nesillere Çanakkale ruhu ve tarih bilincinin aktarılması amaçlanıyor. Öğretmenleri eşliğinde gezici müzeyi ziyaret eden öğrenciler, görevliler tarafından bilgilendiriliyor. Müze Genel Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi'nin 15 yıldır Türkiye'yi dolaştığını belirterek, "Buradaki amaç Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan özellikle öğrencilerimize Çanakkale ruhunu ve Çanakkale'yi anlatabilmek. Gitme imkanı olmayanları bir nevi ayağa getirme projesi. Bu sosyal sorumluluk projemiz 15 yıldan bu yana devam ediyor. Müze, Türkiye'nin 70 ilini, ilçeler dahil olmak üzere dolaştı. Doğusundan, batısına her tarafa götürdük. Müzeyi, bu güne kadar 15 milyon öğrenciye ulaştırdık. Çok önemli görsel malzemeler var. Çanakkale'de dahi olmayan çok özel görsel ve malzemelerimiz var. Çanakkale'ye gitmiş olsanız bile bu malzemelerin çoğu yok. Çok özel hazırlanmış bir müze. Anne ve babaları çocuklarıyla birlikte bu büyük müzeye bekliyoruz" dedi. Gezici müze, 10 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.