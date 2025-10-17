Haberler

Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Can Holding'e yapılan ikinci dalga operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi için gözaltı kararı verildi. Binsat Holding patronları ve daha önce ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı.

Can Holding soruşturması kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

BİNSAT HOLDİNG PATRONLARI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da bulunuyor.

ÜÇÜ YURT DIŞINDA

Şüphelilerin şirket merkezleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. Şüphelilerden üçünün yurt dışında olduğu ifade edildi.

KENAN TEKDAĞ SERBET BIRAKILMIŞTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik yürüttüğü soruşturmada şüphelilere "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan isimler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılığın talebi doğrultusunda Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can hakkında tutuklanmış, Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen geniş kapsamlı soruşturması sürüyor.

HAKSIZ KAZANÇ TESPİTLERİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen 17.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edildi.

KAYIT DIŞI FATURA ZİNCİRİ

Elde edilen verilerden, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu değerlendirildi.

88 MİLYARLIK BELİRSİZ HAREKET

Ayrıca, benzer yöntemlerin geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve bu yapılanmaların süreklilik arz eden örgütlü bir sistematik içerisinde faaliyet yürüttüğü soruşturma detayları arasındaki yerini aldı. Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda; Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirtildi.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken, 121 şirkete ait malvarlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Abdullah Karlıdağ
