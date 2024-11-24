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Çamlıbel Geçidi'nde Kar ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Çamlıbel Geçidi'nde Kar ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
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Tokat'taki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi, sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için sürekli çalışırken, doğa yürüyüşü yapmak isteyen bir grup yoğun kar nedeniyle planlarını iptal etti.

1650 rakımlı Çamlıbel geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu

TOKAT - Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Tokat'ı İç Anadolu ve Karadeniz'e bağlayan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde etkili olan kar, trafik akışını olumsuz etkilerken Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için gün boyu aralıksız çalıştı. Öğretmenler Günü dolayısıyla Sivas'tan yürüyüş yapmak için bölgeye giden doğa yürüyüşü grubu, yoğun kar yağışı nedeniyle Çamlıbel'de mola verdikten sonra yürüyüş planlarını iptal ederek geri dönmek zorunda kaldı. Soğuk hava ve karlı manzara, bölgedeki doğa severlerin ilgisini çekerken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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