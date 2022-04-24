Camide yapılan gençlik merkezi, mahalleliyi bir araya getirdi

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye Molla Hüsrev Camisi imamı Osman Korkmaz, genç ve çocuklara yönelik çeşitli eğitici ve sosyal aktiviteler düzenleyerek mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

Topağacı Mahallesi'nde bulunan camide oluşturulan gençlik merkezi, gençlerin bir araya gelip sohbet edebildiği, eğlenebildiği bir mekan olmasını yanı sıra mahalle sakinlerini de buluşturuyor.

Kısa süre önce göreve başladığı camide gençlik merkezini kuran imam Osman Korkmaz, ramazanda ihtiyaç sahibi aileleri araştırarak, hayırseverlerin yardımlarının ulaşmasını da sağlıyor.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camide bir yıl önce görev yapmaya başladığını anlatarak, burada öncelikle, cemaat ve hayırseverlerle birlikte caminin fiziki olarak düzenlenmesini sağladıklarını aktardı.

Bunun tamamlanmasının ardından da ellerini ilk gençlere uzattıklarını ifade eden Korkmaz, caminin üst katını çeşitli aktivitelerde kullanılabilmesi amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Korkmaz, burada gençlerin ders yapabileceği bir derslik yapılmasıyla beraber, oyun oynayabilecekleri tenis masası, langırt, zeka oyunları gibi şeylerle donattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda şehir gençliğinin daha çok dikkatini çekecek bir köy odası yaptık ve gençlerimiz burada oturuyor, sohbet ediyor ve kitaplarını okuyor. Açtığımız Molla Hüsrev Cami Gençlik Merkezi'nde Kur'an derslerimizin yanı sıra İngilizce derslerimiz oluyor. Öğretmenlerimiz geliyor burada gençlerimize ders veriyor. Gençlerimizle bu şekilde sürekli diyalog halindeyiz çünkü gençler bizim geleceğimiz, değerimiz. Camimizdeki en değerli bir cihaz veya bir ürün, gençlerimizin kalbi kadar değerli değildir. Cihazlarımız kırılıp bozulabilir ama gençlerimizin kalbinin bozulmaması lazım diyerek böyle bir yola çıktık."

Korkmaz, ramazan ayı vesilesiyle de aile ve mahalle buluşmaları adı altında iftarlar düzenlediklerini, buradaki amacın da mahalle sakinlerini iftar vesilesiyle aynı sofrada bir araya getirmek olduğunu ifade etti.

"Bırakın çocukları bizi bile toplamaya başladı"

Mahalle sakinlerinden Erdal Dinç de Korkmaz'ın gerçekleştirdiği çalışmaları çok beğendiklerini dile getirerek, çocuklarını güvenli bir ortamda olduğunu düşündüklerini ve gözlerinin arkada kalmadığını vurguladı.

Dinç, burada dini bilgilerin yanında güncel derslerin de verildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"İngilizce, matematik dersleri veriyor. Çocukları sosyalleştiriyor, televizyon ve telefondan uzak tutmaya çalışıyor. Hocam bu konuda bize yardımcı oldu. Bırakın çocukları bizi bile toplamaya başladı, biz bile boş vaktimizde gelip burada sohbet edelim, muhabbet edelim, hep bir arada olalım istiyoruz. Çocuklarımız artık sokaklarda dolaşmıyor, gençlik merkezide hep birlikte oturup sohbet ediyorlar, bilgi alışverişinde bulunuyorlar, daha iyi bir ortamda, daha iyi bir şekilde eğleniyorlar."

Ortaokul öğrencisi Yavuz Selim Umut, "Hocamıza çok teşekkür ediyoruz, bence çok güzel şeyler yapıyor, inşallah böyle devam eder, hocamızı çok seviyorum." dedi.

Lise 2. sınıf öğrencisi Arda Hamit Dinç, camiler arası futbol turnuvası gibi etkinlikler yaptıklarını, turnuvada birinci olduklarını ifade ederek, "Bundan önce biraz sıkıntılarımız vardı, derslerimize çok bağlı değildik ama hocamız bizi derslerimize daha da çok bağladı." dedi.

Ümraniye Müftülüğünde şube müdürü olarak görev yapan Rifat Buran da caminin imamı ve cemaatiyle güzel olduğunu anlatarak, "Burada camiden daha öte Osman Hocamız hem camisine hem mahallesine, bütün çevresine, çocuklarımıza sahip çıkmış. Camiyi sadece ibadet yeri olmaktan daha öte gençlerimizin toplandığı, oyun oynadığı, derslerini gördüğü, bacılarımızın, annelerimizin toplanıp çay içtiği, sohbet ettiği, gençlerimizin dertlerini paylaştığı yer haline gelmiş. İnşallah bu hizmetlerinin devamını diliyoruz." diye konuştu.