Camide başlayan okuma hareketi 5 bin kitaplık kampanyaya dönüştü

ERZURUM'da Yıldız Kardeşler Camii'nde çocukların ve cemaatin camide bulunan kitapları alıp okumasıyla başlayan okuma hareketi, kısa sürede kitap kampanyasına dönüştü. 2 ay önce başlatılan kampanyada, farklı yaş gruplarına yönelik yaklaşık 5 bin kitap vatandaşlarla buluşturuldu.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtindeki Yıldız Kardeşler Camii'nde çocuklara yönelik başlatılan kitap okuma kampanyası kısa sürede büyüdü. Çocuklara kitap okuma kültürünü amaçlayan kampanya kapsamına büyükler de dahil edildi. Farklı yaş gruplarına yönelik camide hazırlanan 5 bin kitap vatandaşlara ulaştırıldı.

Yaş haddi dolayısıyla emekli olduktan sonra 3 yıldan beri camide fahri görev üstlenen Abdurrahman Velioğlu, çocuklara yönelik başlayan kampanyanın büyükleri de kapsadığını söyledi. Camide akşam ve yatsı namazları arasında Hz. Muhammed'in hayatı üzerine dersler yaptıklarını ifade eden Velioğlu, "Dersler sırasında sorular sorduğumuz zaman cemaatte bazı bilgilerin eksik olduğunu hissettik. Bunun üzerine böyle bir kitap kampanyası gerçekleştirdik" dedi.

ŞEHİR DIŞINDAN KİTAP ALMAYA GELDİLER

Kampanyanın kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirten Velioğlu, şehir dışından dahi kitap almak için camiye gelenlerin olduğunu söyledi. Velioğlu, "Kısa zamanda kampanya çok büyük ilgi gördü. Gelip kitaplarını alıp okuyanlar oldu. Şehir dışından gelip kitap alanlar bile oldu. Bazen caminin farklı yerlerinde oturup kitap okuyanlar oluyordu. Aldıkları kitapları okuyup geri getirenler de oldu. Kitapların yüzde 90'dan fazlası diyanet kaynaklı. Diyanet'ten talep ettik, sağ olsunlar gönderdiler. Biz de bunları vatandaşlarımızla buluşturduk" dedi.

5 BİN KİTAP TÜKENDİ

Yaklaşık 5 bin kitabın dağıtılmasıyla ellerindeki kitapların tükendiğini belirten Velioğlu, kampanyanın devam etmesini istediklerini söyledi. Velioğlu, "Şu anda kitaplarımız maalesef kalmadı. Çünkü gerçekten insanlar tarafından büyük itibar gördü. Bundan sonraki süreçte yine Diyanet kaynaklı kitapların temin edilmesini istiyoruz. Bu konuda bir hayır yapmak isteyen olursa biz burada köprü olmaya çalışıyoruz. İnsanlara bu şekilde faydalı olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

'GERİ DÖNÜŞLER ÇOK GÜZEL'

Dağıtılan kitapların okunup okunmadığını da takip ettiklerini anlatan Velioğlu, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını bildirdi. Velioğlu, şunları söyledi:

"Zaman zaman insanlara 'Okuyor musunuz? Kitapları böyle kütüphanelerde hapis mi ettiniz, yoksa okuyor musunuz?' diye soruyoruz. 'Okuyoruz' diyorlar. Geri dönüşler çok güzel. Bundan dolayı mutlu oluyoruz. Şu ana kadar kaybettiğimiz birçok şey okuyamadığımız için. Okursak her şeye sahip olacağız inşallah. Bilgiye sahip olacağız. Dinimizi aslıyla beraber güzel bir şekilde, sağlam kaynaklardan öğrenmiş olacağız. Bu süreç bizim için devam ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı