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Camide Atatürk kavgası! Ortalık bir anda karıştı, o anlar kamerada

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Bursa'da cuma namazı için camide bulunan bir kişi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin konu edindiği hutbede Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmemesine tepki gösterdi. İmam konu hakkında açıklama yaparken başka bir şahıs, tepki gösteren adama saldırdı. Camide o anlarda yaşanan karışıklık kameralara da yansıdı.

18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle dün tüm camilerde okunan cuma hutbesinde, zaferin kahramanları anıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinin okunmasının ardından kılınan cuma namazında şehitlere dualara edildi.

"VATANI KURTARAN ATATÜRK"

Bursa'daki Cevizlik Ali Rıza İnak Camii'nde verilen cuma hutbesinde ise imamın Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadığını söyleyen cemaatten bazı kişiler, duruma tepki gösterdi. Şahıslardan birisi ayağa kalkara, "Atatürk'e sahip çıkın, vatanı kurtaran Atatürk" diyerek seslendi.

BİR ANDA YAKASINA YAPIŞTI

Bunun üzerine imam cemaate yönelip konuyla ilgili açıklama yapmaya çalışırken kalabalıktan bir kişi, imama tepki gösteren adamın yakasına yapıştı. Aykırı'nın haberine göre camide kısa süreli bir arbede yaşanırken, imama tepki gösteren şahıs dışarıya çıkarıldı.

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Yorumlar (6)

Alperen Çelik:

Seddülbahir'de başarılı bir savunma yapılmasıydı Conkbayırı'ndaki zafer bir hiç olacaktı. Çanakkale Cephesi bir bütündür. Bu zafer-Atatürk dahil-tüm Çanakkale kahramanlarınındır. Hepsi bir bütündür birbirinden ayrı düşünülemez.

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ERKAN :

camiler Atatürk düşmanlarının toplandığı bir yer olmamalı bu ülkede bugün ezan okunuyorsa Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesindedir. Atatürkü yunan,ingiliz fransız sevmez.

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senar:

camide atatürkten neden bahsetsinki onu anlamadım, geçmişleri yad edersin dua edersin olur biter. namazda gözü yokki ezanda kulağı olsun der atalarımız. camiye namaza gittiysen namazını kıl, orası ibadet yeri.

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