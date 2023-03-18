Camide Atatürk kavgası! Ortalık bir anda karıştı, o anlar kamerada

Bursa'da cuma namazı için camide bulunan bir kişi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin konu edindiği hutbede Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmemesine tepki gösterdi. İmam konu hakkında açıklama yaparken başka bir şahıs, tepki gösteren adama saldırdı. Camide o anlarda yaşanan karışıklık kameralara da yansıdı.