Camide yarı çıplak halde video çekip, sanal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir camide belden yukarısı çıplak halde küfürlü şarkı eşliğinde dans eden 17 yaşındaki Emircan Y. gözaltına alındı. Olayın ardından genç, pişmanlık ifade etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde camide belden yukarısı çıplak halde küfürlü şarkı eşliğinde dans ederek video çekip, görüntüleri sanal medyada paylaşan Emircan Y. (17) gözaltına alındı.

Olay, ramazan ayında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Emircan Y., camide küfürlü şarkı eşliğinde belden yukarısı çıplak halde dans edip, kendi görüntülerini çekti. Emircan Y.'nin sanal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede tepki gördü. İhbar üzerine çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

'PİŞMANIM'

Emircan Y. ifadesinde, "Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
