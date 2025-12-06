Haberler

Avcılar'da camide namaz kılanların çantalarını çalan şüpheli kamerada

Güncelleme:
Avcılar'da bir camiye gelen şüpheli, namaz kılan cemaatin çantalarını çalarak kaçtı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Zihinsel engelli bir gencin çantasıyla birlikte yabancı uyruklu başka bir kişinin çantası da çalındı.

AVCILAR'da camiye gelen şüpheli, cemaatle namaz kılan iki kişinin çantalarını çalarak uzaklaştı. Hırsızlık, camideki güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Olay, Merkez Ulu Cami'de 4 Aralık'ta akşam namazı kılındığı sırada meydana geldi. Kapüşonlu bir şüpheli camiye geldikten sonra imamın namazı başlatmasını bekledi. Daha sonra cemaat secdeye vardığı sırada mimberin sağında namaz kılan zihinsel engelli Emircan Şenocak'ın(23) ardında da yabancı uyruklu bir kişinin çantalarını alarak hızla camiden uzaklaştı. Emircan Şenocak, içinde bin 600 lira, kimlikleri, engelli kartları, ve bir kredi kartı olan çantasının, yabancı uyruklu diğer kişi ise içinde dizüstü bilgisayarı bulunan çantalarının yerinde olmadığını cami görevlilerine iletti. Güvenlik kameraları incelenince hırsızlık ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE TELEFONU ÇALINMIŞ

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde oturan yüzde otizmli Emircan Şenocak, hırsızın yakalanarak, para ve kartlarının bulunmasını istedi. Anne Necla Şenocak da, oğlunun iki ay önce telefonunun çalındığını belirtirken, "Evde oturuyor, canı sıkılıyor. Hırsızlık olayının kamera görüntüleri var. Önce oğlumun, sonra diğer tarafta başka birisinin çantalarını alıp gidiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
