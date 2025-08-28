Cami Bahçesinde Oynayan Çocuk Korkuluklardan Düştü

Cami Bahçesinde Oynayan Çocuk Korkuluklardan Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATAŞEHİR'de cami bahçesinde oyun oynarken arkadaşının terliğini almak isteyen 13 yaşındaki Yağız Aktaş, tırmandığı korkuluklardan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koluna saplanan demiri keserek çocuğu kurtardı ve hastaneye kaldırdı.

ATAŞEHİR'de cami bahçesinde oyun oynadığı arkadaşının şadırvana düşen terliğini almak isteyen Yağız Aktaş (13) tırmandığı korkuluklardan düştü. Koluna demir saplanan çocuk itfaiyenin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami bahçesinde oyun oynayan Yağız Aktaş'ın arkadaşının terliği şadırvanın çatısına düştü. Arkadaşının terliğini almak için demir parmaklıklara tırmanan 13 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Yaşanan kaza sonucu Yağız'ın dirseğinden giren demir parçası, bileğinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Yağız'ın koluna saplanan demiri keserek kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları çocuğu Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Yağız Aktaş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

'KORKULUKLARIN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ'

Babası Sabri Aktaş " Arkadaşlarıyla oynarken caminin şadırvanına çıkmışlar. Aşağı inerken de ayağı kayarak korkulukların üzerine düşmüş. Şu anda ameliyattan çıktı durumu oturmuş doktorlar müdahale ediyor ama ilerisi için bilgileri yok. Arkadaşını terliğini almak için şadırvanın üzerine çıkmış. Aşağı inerken dengesini kaybetmiş. Korkuluk demiri dirseğinden girerek bileğinden çıkmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tünel kazan teröristler şimdi yandı! Türkiye'den Suriye hükümetine 'Desteğe hazırız' mesajı

Türkiye'nin mesajı çok net! Tünel kazan teröristler şimdi yandı
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık

Bakan Bolat rakamlarla duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yediği sırada öldürüldü

Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yerken öldürdü
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.