Cami Avlusunda Uyuyan Adam Banka Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Antalya'da cami avlusunda uyuyan Erkan Seymen, sol bacağını banka sıkıştırdı. İtfaiye ekibi, elektrikli testere ile bankın tahta kısmını keserek Seymen'i kurtardı.

ANTALYA'da cami avlusunda uyurken sol bacağını banka sıkıştıran Erkan Seymen'i, itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Uyuyan Erkan Seymen, sol bacağını bankın arasına soktu. Uyandığında durumu fark eden Seymen, bir süre bekledi. Bacağını kurtaramayınca Seymen, bir süre sonra cami avlusunda bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Seymen kurtarılamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, Seymen'in bacağını kurtarabilmek için elektrikli testereyle bankın tahta kısmını kesti. Yaklaşık 3 saat boyunca bankta beklediği öğrenilen Seymen, bulunduğu yerden kurtarıldı. Durumu iyi olan Seymen daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
