Vicdansız anne! Cami avlusuna bırakıp kaçtığı bebeği yaşam savaşı veriyor

Vicdansız anne! Cami avlusuna bırakıp kaçtığı bebeği yaşam savaşı veriyor
Güncelleme:
Vicdansız anne! Cami avlusuna bırakıp kaçtığı bebeği yaşam savaşı veriyor
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir cami avlusuna bırakılan erkek bebek hastaneye kaldırıldı. Hipotermi teşhisi konulan bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir cami avlusuna bırakılan erkek bebek hastaneye kaldırıldı. Hipotermi teşhisi konulan bebeğin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

BANKA BIRAKIP KAÇTI

Olay, saat 11.30 sıralarında Beyazevler Merkez Camisi'nde meydana geldi. Kapüşonlu bir kadının kucağındaki bebeği cami avlusundaki bankın üzerine bırakıp uzaklaştığını gören çevredekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan kontrollerde bebeğe hipotermi teşhisi konuldu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

Yenidoğan erkek bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis ekipleri, bebeği cami avlusuna bırakan kadının kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
