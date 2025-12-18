Denize en yakın kayak merkezi sezona hazır

TÜRKİYE'nin denize en yakın kayak merkezi olan Çambaşı'nda, sezon hazırlıkları tamamlandı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Bu hafta sonu sezonu açmayı planlıyoruz" dedi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Bilim ve keşif dergisi National Geographic'in 'Dünyanın En İyileri 2026' listesinde gösterilen ve Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezi olan bölgede kar kalınlığı, istenilen seviyeye ulaştı.

'ŞU AN BÖLGEDE HARİKA BİR HAVA VAR'

Kayak merkezini de bünyesinde barındıran Çambaşı Yaylası'nın yılda yaklaşık 2 milyon kişiyi ağırladığını belirten Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Kayak merkezimizde yeni sezonu açmak için hazırız. Şu an bölgede harika bir hava ve çok güzel bir atmosfer var. Gerçekleşen son kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı da istenilen seviyeye ulaştı. Kayak merkezinin zeminindeki kar ezme çalışmaları da tamamlandı. Şu an oteller, telesiyejler ve misafirlerimizi ağırlayacağımız tüm ortamlar hazır. Gerekli güvenlik tedbirleri de alındı. Karla mücadele ekiplerimiz de sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Kimsenin bir sorun yaşamadan, kendi evi gibi hissedeceği ortamımız hazır durumda. Bu hafta sonu sezonu açmayı planlıyoruz" dedi.

'KAYAK MERKEZİ ÇOK GÜZEL'

Hatay'dan ailesiyle birlikte Ordu'ya gezmeye geldiğini belirten Yusuf Keseoğlu (26), "Kayak merkezi çok güzel. Kar motorlarıyla güzel aktiviteler oluyor. Buradan çok memnun kaldık. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.