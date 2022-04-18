Çalışmalar kapsamında eski içme suyu hatları yeni imara göre deplase edildi

MALATYA (Bültenler) - MERT: EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, MASKİ ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına devam ettiğini belirterek, 2022 yılı içinde merkez ilçelere bağlı mahallelerin altyapılarını yeni imara göre revize edileceğini söyledi. Mert, "Karakavak Mahallemizin yeni imara göre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hatlarını yaptık. İçme suyu ile ilgili yaklaşık 6 km'lik hat ile 110 adet abone bağlantı çalışması gerçekleştirdik. Eski hatları yeni imara göre revize ettik. Deplase çalışmalarımız oldu. Mahallemizin şuan itibariyle altyapı ile ilgili bir sorunu kalmadı. Yeni yerleşim yerlerinin oluşmasıyla birlikte çalışmalar yapacağız. Sorunsuz bir Malatya için tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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