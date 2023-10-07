Çalıntı Motosikletle Gezen Hırsız Yakalandı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, cemaat namazı sırasında imamın motosikletini çalan Aziz K., başka bir çalıntı motosikletle gezerken polis tarafından yakalandı. Aziz K.'nın daha önce 40'a yakın suç kaydı bulunduğu belirtildi.
ÇALINTI BAŞKA MOTOSİKLETLE GEZERKEN YAKALANDI
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, cemaat namaz kılarken imamın bahçedeki motosikletini çalan Aziz K. (35), Nilüfer ilçesinde bir başka çalıntı motosikletle gezdiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Farklı suçlardan 40'a yakın kaydı olduğu öğrenilen Aziz K., gözaltına alındı.
Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel