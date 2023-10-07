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Çalıntı Motosikletle Gezen Hırsız Yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, cemaat namazı sırasında imamın motosikletini çalan Aziz K., başka bir çalıntı motosikletle gezerken polis tarafından yakalandı. Aziz K.'nın daha önce 40'a yakın suç kaydı bulunduğu belirtildi.